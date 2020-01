Tolentino già sul 2-0 con la Jesina, Sangiustese in vantaggio nell'altro derby

ANCONA - Quarta di ritorno per il girone F di Serie D, in cui Matelica e Recanatese sono costrette a vincere e sperare in un passo falso degli abruzzesi del Notaresco, di scena ad Avezzano, per riaprire il campionato. I biancorossi di Colavitto stanno perdebdo 1-0 in casa contro il Fiuggi, i giallorossi sono ancora sullo 0-0, mentre il Tolentino conduce 2-0 sulla Jesina grazie alle reti segnate da Minnozzi e Padovani nel primo tempo. Nell’altro derby marchigiano la Sangiustese sta vincendo 1-0 contro il Porto Sant’Elpidio.



21ª giornata: Agnonese-Chieti 2-0(Diarra, Allegra); Avezzano-Notaresco 1-1 (Brunetti, Cancelli); Matelica-Fiuggi 0-1 (Basilico); Montegiorgio-Real Giulianova 1-2 (su rigore Mariani, Nazari); Pineto-Vastogirardi 1-0; Porto Sant’Elpidio-Sangiustese 0-1 (Buonaventura); Recanatese-Cattolica 0-0; Tolentino-Jesina 2-0 (2’ Minnozzi, 19’ Padovani); Vastese-Campobasso 0-1 (Bontà).



Classifica: Notaresco 49, Matelica 41, Recanatese 39, Campobasso 38, Pineto 33, Vastese 30, Montegiorgio 30, Agnonese 30, Fiuggi 28, Vastogirardi 28, Porto Sant’Elpidio 23, Tolentino 22, Sangiustese 20, Giulianova 20, Chieti 17, Avezzano 15, Cattolica 14, Jesina 12. Ultimo aggiornamento: 15:31





© RIPRODUZIONE RISERVATA