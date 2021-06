Il Matelica prosegue con il ds Micciola, Canil: «Il nostro progetto ad ampio respiro»

MATELICA - Conferma importante in casa Matelica: prosegue per la quarta stagione consecutiva il rapporto con il direttore sportivo Francesco Micciola. Dopo la vittoria della Coppa Italia di Serie D, l’approdo nel professionismo e la conquista dei playoff in Lega Pro, Micciola e il Matelica sono pronti per scrivere insieme un altro importante capitolo della storia biancorossa.

In mattinata il direttore, professionista dalle spiccate doti umane e uomo-mercato capace di allestire in questi anni sempre formazioni competitive e in linea con la visione societaria, ha trovato l’accordo con la società, per la piena soddisfazione di tutte le parti coinvolte. «Il nostro progetto di calcio è ampio e ambizioso, punta sul territorio e avrà una durata di ampio respiro - ha dichiarato il presidente onorario Mauro Canil - In questi anni abbiamo iniziato a mettere insieme tante figure professionali, proprio partendo dal direttore, che hanno dato tanto al Matelica e che ringrazio profondamente. Il direttore Micciola fa parte del nostro progetto, con lui abbiamo condiviso momenti importanti e siamo sicuri che tanti altri potremo viverne in futuro. La sua conferma è per me una grande soddisfazione. Lo ringrazio per il lavoro fin qui svolto. Sono convinto che potrà darci ancora tanto».

