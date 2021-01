Matelica-Perugia in copertina, la Vis ospita il Mantova e il Fano cerca punti a Trieste

ANCONA Domenica tutta riservata all’inedita sfida Matelica-Perugia, mentre la Vis Pesaro affronta il Mantova al Benelli e il Fano è di scena a Trieste. Si completa la penultima giornata del girone d’andata del girone B di Serie C con altre sei partite dopo i tre anticipi del sabato: l’unica partita rinviata è Padova-Carpi a causa del focolaio in atto nella squadra emiliana con ancora diversi giocatori positivi al Covid. Il Matelica prova a iniziare l’anno nuovo centrando un’altra impresa all’Helvia Recina di Macerata: di fronte c’è il Perugia che vanta un organico di categoria superiore e punta all’immediato ritorno in Serie B. Nelle fila degli umbri c’è anche il maceratese Federico Melchiorri che torna così da avversario all’Helvia Recina. Cerca punti importanti in chiave salvezza la Vis, mentre il Fano è chiamato a tentare un’impresa al Nereo Rocco di Trieste.

SERIE C girone B 18ª giornata

Cesena-Sudtirol 0-0

Virtus Verona-Fermana 1-1 (32’ Danti, 83’ Demirovic)

FeralpiSalò-Samb 1-2 (33’ Lescano, 55’ Botta, 81’ Miracoli)

Gubbio-Imolese ore 15

Matelica-Perugia ore 15

Triestina-Fano ore 15

Vis Pesaro-Mantova ore 15

Legnago Salus-Modena ore 17.30

Padova-Carpi rinviata

Ravenna-Arezzo ore 17.30

CLASSIFICA

Sudtirol 34

Modena 33

Padova 33

Cesena 32

Perugia 30

Samb 30

Triestina 28

FeralpiSalò 26

Mantova 25

Matelica 25

Virtus Verona 23

Carpi 21

Fermana 19

Gubbio 19

Legnago Salus 18

Vis Pesaro 18

Ravenna 13

Imolese 12

Fano 11

Arezzo 9



PROSSIMO TURNO 19ª giornata

Arezzo-Cesena sabato 16 ore 15

Fano-Gubbio ore 15

Mantova-Triestina ore 17.30

Imolese-Matelica domenica 17 ore 15

Perugia-FeralpiSalò ore 15

Samb-Padova ore 15

Sudtirol-Vis Pesaro ore 15

Carpi-Ravenna ore 17.30

Fermana-Legnago Salus ore 17.30

Modena-Virtus Verona ore 17.30

