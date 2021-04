Il Matelica a Perugia contro la capolista, Vis a Mantova per la salvezza, anche Fermana-Virtus vale i playoff

ANCONA - Penultima giornata nel girone B di Serie C con tutte le partite della 37ª giornata in contemporanea alle 20.30. Tra le cinque marchigiane fari puntati soprattutto sulla Vis Pesaro che a Mantova potrebbe centrare la salvezza diretta: basterà che i pesaresi facciano punti e il Legnago non faccia altrettanto a Modena, nella tana di una squadra impegnata a classificarsi come migliore quarta dei tre gironi per saltare i due turni in gara singola la prima fase playoff. Aritmetica decisiva anche per la Fermana: se stasera batterà la Virtusvecomp Verona e in contemporanea il Gubbio perdesse a Imola sarebbero proprio i canarini di Cornacchini a raggiungere tutti a quota 45 guardando veronesi e umbri dall’alto verso il basso grazie alla classifica avulsa e si prenderebbero quell’undicesimo posto che tornerebbe utile per i playoff sempre grazie al Modena. Playoff nel mirino anche per la Samb: con una vittoria contro la FeralpiSalò sono sicuri nonostante la penalizzazione in arrivo. E se il Matelica, di scena a Perugia contro la capolista, punta a migliorare la posizione in classifica in vista dei sicuri playoff, gol pesanti anche per il Fano contro la Triestina al Mancini: basterebbe un punto ai granata per essere sicuri di giocarsi la salvezza ai playout.

SERIE C girone B 37ª giornata 18ª ritorno

Arezzo-Ravenna ore 20.30

Carpi-Padova ore 20.30 Sky Sport 252

Fano-Triestina ore 20.30

Fermana-Virtus Verona ore 20.30

Imolese-Gubbio ore 20.30

Mantova-Vis Pesaro ore 20.30

Modena-Legnago Salus ore 20.30

Perugia-Matelica ore 20.30 Sky Sport 254

Samb-FeralpiSalò ore 20.30

Sudtirol-Cesena ore 20.30 Sky Sport 253

CLASSIFICA

Perugia 73

Padova 73

Sudtirol 71

Modena 66

FeralpiSalò 59

Triestina 57

Cesena 53

Matelica 53

Samb 53

Mantova 48

Gubbio 45

Virtus Verona 45

Fermana 42

Carpi 41

Vis Pesaro 38

Legnago Salus 35

Imolese 32

Fano 32

Arezzo 28

Ravenna 26

PROSSIMO TURNO 38ª giornata 19ª ritorno (domenica 2 maggio)

Cesena-Arezzo ore 15

FeralpiSalò-Perugia ore 15

Gubbio-Fano ore 15

Legnago Salus-Fermana ore 15

Matelica-Imolese ore 15

Padova-Samb ore 15

Ravenna-Carpi ore 15

Triestina-Mantova ore 15

Virtus Verona-Modena ore 15

Vis Pesaro-Sudtirol ore 15 Rai Sport

