ANCONA - Quattro anticipi nel campionato di serie C con due marchigiane in campo. E sono subito emozioni sopratutto all'Helvia Recina nel big match tra Matelica e Modena. In campo anche la Vis Pesaro di scena a Verona contro la Virtus.

IL PROGRAMMA

Matelica - Modena 1-1 (Scappini al 5', Balestrero all'11')

Triestina- Ravenna 1-1 (Mokulu al 10', Litteri al 18')

Virtus Verona - Vis Pesaro 0-0

Feralpi Salò - Sudtirol (ore 17,30)





