Matelica subito sotto 2-1 a Modena nel posticipo in diretta su RaiSport prima del turno infrasettimanale

ANCONA Si chiude con il posticipo Modena-Matelica, in diretta su RaiSport, la 24ª giornata del girone B di Serie C: gli emiliani stanno già conducendo 2-1 grazie alla rete segnata da Pergreffi al 3’ di gioco e al raddoppio siglato al 17’ da Muroni, poi i biancorosi di Colavitto hanno dimezzato lo svantaggio. Sarà un settimana senza soste per le marchigiane, visto che è in programma un turno infrasettimanale: la prima a scendere in campo sarà la Fermana, di scena domani alle 17.30 a Gubbio. Mercoledì 17 si disputeranno invece Fano-Cesena e Samb-Imolese alle 15, cui seguirà Triestina-Vis Pesaro alle 17.30. Giovedì toccherò di nuovo al Matelica, impegnato alle 15 all’Helvia Recina di Macerata contro il Mantova.

SERIE C girone B 24ª giornata 5ª ritorno

Cesena-Gubbio rinviata

Imolese-Fano rinviata

Vis Pesaro-Virtus Verona 0-1 (35’ Arma)

Fermana-Perugia rinviata

Ravenna-Triestina 0-1 (80’ Litteri)

Arezzo-Carpi 3-3 (7’ autogol di Pinna, 42’ Altobelli, 51’ Varoli, 61’ Giovannin, 65’ Pinna, 86’ Piu)

Legnago Salus-Padova 0-2 (76’ Hraiech, 95’ Santini)

Sudtirol-FeralpiSalò 0-2 (26’ su rigore Ceccarelli, 58’ Scarsella)

Mantova-Samb 1-1 (27’ Botta, 40’ Ganz)

Modena-Matelica 2-1 (3’ Pergreffi, 17’ Muroni, 28’)

CLASSIFICA

Padova 50

Sudtirol 47

Perugia 43

Modena 41

Virtus Verona 39

Triestina 39

Samb 38

FeralpiSalò 38

Cesena 35

Mantova 33

Matelica 32

Carpi 28

Fermana 26

Gubbio 26

Vis Pesaro 23

Legnago Salus 22

Imolese 22

Fano 21

Ravenna 17

Arezzo 12

PROSSIMO TURNO

SERIE C anticipo 25ª giornata 6ª ritorno

Gubbio-Fermana martedì 16 ore 17.30 Sky

Fano-Cesena mercoledì 17 ore 15

Perugia-Legnago Salus ore 15 Sky

Samb-Imolese ore 15

Virtus Verona-Ravenna ore 15

Carpi-Sudtirol ore 17.30

Padova-Arezzo ore 17.30 Sky

Triestina-Vis Pesaro ore 17.30

FeralpiSalò-Modena giovedì 18 ore 15

Matelica-Mantova ore 15

