Gubbio-Matelica 3-0: tris di Gomez. Poi c'è Fermana-Modena: sono tre gli anticipi prima di Fano-Vis Pesaro

ANCONA - Tre anticipi al sabato, altre sei partite alla domenica e il rinvio di Samb-Triestina per i dieci casi di Covid riscontrati dopo i tamponi tra gruppo squadra e staff tecnico dei friulani. Sono due le marchigiane in campo nei tre anticipi: si inizia dal Matelica, di scena a Gubbio a partire dalle 15, mentre alle 17.30 seguirà Fermana-Modena con la diretta su Sky. Domenica andrà in scena il derby Fano-Vis Pesaro con calcio d’inizio alle 15.

SERIE C girone B 33ª giornata 14ª ritorno



Gubbio-Matelica 3-0 (33' Pellegrini, 41' Pellegrini, 65' Gomez)

Imolese-Perugia 0-1 (40’ Elia)

Fermana-Modena ore 17.30 Sky



Cesena-Legnago Salus domenica ore 15

Fano-Vis Pesaro ore 15

Mantova-FeralpiSalò ore 15

Sudtirol-Arezzo ore 15 Sky

Carpi-Virtus Verona ore 17.30

Padova-Ravenna ore 17.30 Sky

Samb-Triestina rinviata

CLASSIFICA

Padova 67

Sudtirol 62

Perugia 60

Modena 57

Triestina 51

FeralpiSalò 50

Matelica 49

Samb 47

Cesena 45

Virtus Verona 44

Mantova 43

Gubbio 41

Fermana 36

Carpi 34

Vis Pesaro 33

Imolese 29

Legnago Salus 28

Fano 27

Arezzo 24

Ravenna 21

