Il Matelica conduce 3-1 sul Montegiorgio, Recanatese e Tolentino sull'1-1

ANCONA Seconda di ritorno nel girone F di Serie D con il derby Matelica-Montegiorgio, attualmente sul punteggio di 3-1 dopo il primo gol di Leonetti arrivato dopo soli venti secondi, e le telecamere di Sportitalia in diretta sulla sfida tra Notaresco e Campobasso. Gli abruzzesi, allenati dal sambenedettese Roberto Vagnoni, sono primi in classifica con 46 punti (e 9 di distacco sul Matelica) e domenica scorsa hanno centrato la vittoria numero 15 in stagione imponendosi in trasferta per 3-1 sul Vastogirardi. I molisani, guidati dal fermano Mirko Cudini, occupano al momento il quarto posto in classifica, a quota 32 punti, e sono reduci dal 2-2 casalingo con l’Avezzano. La Recanatese sta pareggiando 1-1 ad Agnone, così come sono sullo stesso punteggio Porto Sant’Elpidio-Cattolica e Tolentino-Fiuggi, mentre la Sangiustese sta vincendo 1-0 ad Avezzano. La Jesina sta perdendo 2-1 in casa contro i molisani del Vastogirardi.



19ª giornata: Agnonese-Recanatese 1-1 (Diarra, Borrelli); Avezzano-Sangiustese 0-1 (Buonaventura); Jesina-Vastogirardi 1-2 (16’ Nepi, 24’ Ruggieri, 36’ Pettrone); Matelica-Montegiorgio 3-1 (Leonetti, autogol di De Santis, Leonetti, Barbarossa); Notaresco-Campobasso 0-1 (Cogliati); Pineto-Chieti 0-0; Porto Sant’Elpidio-Cattolica 1-1 (Cuccù, Merlonghi); Tolentino-Fiuggi 1-1 (Rizzi, Minnozzi); Vastese-Real Giulianova 0-0.



Classifica: Notaresco 46, Matelica 37, Recanatese 36, Campobasso 32, Montegiorgio 30, Vastese 29, Pineto 27, Agnonese 26, Fiuggi 24, Vastogirardi 22, Tolentino 21, Porto Sant’Elpidio 19, Real Giulianova 18, Sangiustese 17, Chieti 17, Avezzano 15, Jesina 12, Cattolica 12.

