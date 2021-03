Il Matelica tenta un colpo grosso anche a Cesena, in Fano-Arezzo e Carpi-Vis passa la salvezza

ANCONA - Il Fano in campo alle 15, il Matelica alle 17.30 e infine la Vis Pesaro alle 20.30. Mercoledì di gol per il girone B di Serie C con le partite del turno infrasettimanale della 31ª giornata dopo l’anticipo Fermana-Triestina terminato 2-2. Partita fondamentale in chiave salvezza per il Fano, che non vince dal 21 febbraio (2-0 a Mantova) e vuole evitare di essere risucchiato in basso nella graduatoria. Allo stadio Mancini contro l’Arezzo serve una vittoria per dimenticare il pesante 0-3 nello scontro diretto contro il Legnago Salus. Recupero importante a centrocampo, dove torna a disposizione Amadio con Carpani e Gentile a completare la linea mediana. Dubbi sulla trequarti, dove Scimia sarebbe il favorito ma potrebbe agire anche Flores Heatley alle spalle dei due attaccanti. Qui torna a disposizione Montero che reclama spazio ma Barbuti e Ferrara partono con i vantaggi del pronostico.

Sfida dal sapore playoff invece per il Matelica, impegnato a partire dalle 17.30 al Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. I biancorossi veleggiano in settima posizione, con la salvezza già in tasca e la voglia di togliersi altre soddisfazioni contro un’altra grande del girone. È la prima volta che il Matelica calca il manto erboso del Manuzzi tra i professionisti: l’unico precedente tra le due squadre in terra romagnola risale al campionato di Serie D 2018/19, quando i bianconeri si imposero 2-1. Reduce da quattro vittorie consecutive, la squadra di Colavitto tenterà il colpo grosso anche a Cesena. Non cambierà troppo l’undici che ha sconfitto il Padova: possibile solo l’alternanza tra Di Rienzo e Fracassini.

In serata toccherà poi alla Vis Pesaro chiudere il programma della 12ª di ritorno con la trasferta a Carpi. Gara molto importante in chiave salvezza per entrambe le formazioni, mister Di Donato dovrà ancora rinunciare va Gennari, mentre tra i centrocampisti torna a disposizione Lazzari che non dovrebbe però partire tra i titolari. In attacco rientra Marchi.

È stata invece rinviata a data da destinarsi Samb-Ravenna per il cluster che ha colpito la squadra romagnola con dieci casi di positività, tra cui i calciatori Codromaz, Perri, Raspa e Zannoni.

SERIE C girone B 31ª giornata

Fermana-Triestina 2-2 (2’ Urbinati, 44’ Neglia, 73’ Gomez, 83’ Sarno)

Fano-Arezzo oggi ore 15

Cesena-Matelica ore 17.30

Gubbio-Perugia ore 17.30 Sky

Imolese-Legnago Salus ore 17.30

Padova-FeralpiSalò ore 17.30 Sky

Samb-Ravenna ore 17.30

Sudtirol-Modena ore 17.30 Sky

Carpi-Vis Pesaro ore 20.30

Mantova-Virtus Verona ore 20.30 Sky

CLASSIFICA

Padova 61

Sudtirol 59

Perugia 57

Modena 54

Triestina 48

FeralpiSalò 46

Matelica 45

Samb 45

Cesena 43

Virtus Verona 41

Mantova 40

Gubbio 38

Fermana 36

Carpi 34

Vis Pesaro 30

Imolese 27

Fano 27

Legnago Salus 26

Ravenna 20

Arezzo 20

PROSSIMO TURNO domenica 21 marzo 32ª giornata

Perugia-Sudtirol ore 12.30 Sky

FeralpiSalò-Gubbio ore 15

Legnago Salus-Samb ore 15

Triestina-Carpi ore 15

Virtus Verona-Fano ore 15

Vis Pesaro-Padova ore 15 Sky

Arezzo-Imolese ore 17.30

Matelica-Fermana ore 17.30

Ravenna-Mantova ore 17.30 Sky

Modena-Cesena ore 20.30 Sky

Ultimo aggiornamento: 12:41

