Il Matelica conduce 2-1 a Cesena nel secondo turno dei playoff: a segno Calcagni dopo Magri

ANCONA Prosegue la lotteria playoff per il Matelica, in campo oggi pomeriggio alle ore 17.30 all’Orogel Stadium di Cesena. Si gioca il secondo turno della fase a gironi, si sfidano settima contro ottava e i romagnoli potranno disporre ancora di due risultati favorevoli grazie al migliore piazzamento in classifica finale. Gli uomini di Colavitto, reduci dalla vittoria casalinga contro la Samb, sono obbligati a vincere per accedere al primo turno della fase nazionale, che vedrà l’ingresso delle terze e della miglior quarta e i cui accoppiamenti verranno stabiliti mediante sorteggio. Obiettivo delle due formazioni dire anche stop al segno “X” in questa stagione: sia all’andata, che al ritorno, Cesena e Matelica non sono infatti andate oltre il 2-2. Al primo turno del playoff nazionale, previsti il 23 e il 26 maggio in gare di andata e ritorno, parteciperanno dieci squadre: le sei provenienti dai playoff dei gironi, le tre terze classificate nella stagione regolare e infine la migliore quarta classifica della regular season. Gli accoppiamenti vengono definiti dal sorteggio tra le teste di serie (che hanno il diritto di giocare in casa il ritorno della doppia sfida), ovvero le squadre appena entrate nei playoff, e quelle provenienti dalla fase dei gironi.

SERIE C girone B playoff secondo turno gara unica

Cesena-Matelica 1-2 (38’ Magri, 50’ Calcagni, 69’)

Feralpisalò-Virtus Verona 1-1 (19’ Guerra, 56’ Pittarello)

Juve Stabia-Palermo 0-2 (18’ Valente, 67’ Saraniti)

Pro Vercelli-Juventus U23 0-0

Bari-Foggia 3-1 (25’ Marras, 39’ D’Ursi, 53’ Di Jenno, 56’)

AlbinoLeffe-Grosseto 0-1 (20’ Polidori)

