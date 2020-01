Matelica a forza 7, Casette Verdini 12 e Appignanese 15: ecco quelle che non perdono mai

ANCONA - Dalle sette vittorie di fila del Matelica fino alle ben 15 giornate da imbattuto dell’Appignanese sono in tutto 100 su 252 le squadre ancora mai sconfitte nel 2020. In Serie D non perde da otto giornate il Matelica, battuto 2-1 in casa dal Notaresco il 10 novembre del passato 2019. Da allora sono seguiti un pareggio e ben sette vittorie consecutive che hanno riportato i biancorossi a -6 dalla vetta. È invece imbattuto da sei giornate il Tolentino con 3 vittorie e 3 pareggi.



In Eccellenza sono sei le squadre mai sconfitte nel nuovo anno: il Castelfidardo, imbattuto da 6 giornate con 3 vittorie e 3 pareggi, è la più forma. Seguono Azzurra Colli e Montefano, in serie positiva da 4 giornate, oltre a Anconitana, Atletico Alma e Servigliano da 2.



In Promozione ce ne sono altre 18 e la più esplosiva è la Vigor Castelfidardo, imbattuta da 9 giornate con 3 vittorie e 6 pareggi: l’ultima sconfitta risale al 3 novembre quando perse 1-0 contro la Biagio Nazzaro. Seguono l’Osimana da 7 turni sempre nel girone A, il Gabicce Gradara da 6, Cantiano e Marzocca da 5, Moie Vallesina, Aurora Treia, Corridonia, Loreto e Montecosaro da 4.



In Prima Categoria il plotone selle invincibili sale a 29 e a guidare il gruppo è il Casette Verdini, imbattuto da 12 giornate con 6 vittorie e 6 pareggi nel girone C: non perde dal 12 ottobre del 2019, in pratica tre mesi abbondanti, quando finì 3-2 per la Cluentina. Seguono il Montemarciano da 10 giornate nel girone B, la Fermignanese da 9 nell’A, l’Offida da 8 nel D, oltre a San Costanzo, Monserra e Portuali da 7.



In Seconda Categoria si sale a 45 squadre ancora imbattute nel 2020, tra cui l’Elfa Tolentino, in vetta al girone F e l’unica a non aver mai perso finora una sola partita. Qui la migliore serie ancora aperta è dell’Appignanese, capolista nel girone E e imbattuta da ben 15 giornate con 13 vittorie e 2 pareggi. L’ultima sconfitta è datata 21 settembre, quando finì 3-0 per il Real Porto, in pratica quasi quattro mesi al potere. Vola anche il Gmd Grottammare, attualmente quinto nel girone G: è imbattuto da 13 giornate con 7 vittorie e 6 pareggi, ultima sconfitta il 5 ottobre, quando finì 5-1 per il Ripatransone. Sono invece arrivate a 9 giornate da imbattute l’Usav Pisaurum nel girone B, la Vis Faleria nell’E, l’Abbadiense nell’F e lo Spinetoli nell’H.





