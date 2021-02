Matelica subito sotto 1-0 a Bolzano all'ora di pranzo, poi Fermana-Samb e in serata Vis-Ravenna

ANCONA Terza giornata del girone di ritorno in infrasettimanale e in versione più che mai spezzatino per il gione B di Serie C: in campo quattro marchigiane dopo l’anticipo Modena-Triestina giocato martedì e terminato 1-1. A partire dalle ore 12.30 è sceso in campo il Matelica, di scena a Bolzano contro la capolista Sudtirol: c’è anche la diretta su Sky. Alle 15 inizierà invece il derby Fermana-Samb, sempre in diretta su Sky, mentre in serata la Vis Pesaro affronta il Ravenna al Tonino Benelli. Fano-Carpi, fissata alle ore 15, sarà uno dei due posticipi di giovedì.

È invece stata rinviata Cesena-Perugia dopo che il club bianconero ha deciso di giocarsi il jolly del rinvio avendo quattro calciatori positivi al Covid. Si è infatti allargato in maniera piuttosto preoccupante il focolaio che sta interessando il Cesena. Dai tamponi molecolari sono emersi altri quattro positivi all’interno del gruppo squadra che comprende giocatori e staff. Prima di Triestina-Cesena era stata accertata la positività di Ardizzone e Russini, e Bortolussi non era stato convocato a causa dei primi sintomi influenzali. I nuovi positivi, in base a ciò che trapela, sono proprio l’attaccante di Matelica Mattia Bortolussi, un giovane calciatore minorenne e due componenti dello staff tecnico.

SERIE C girone B 22ª giornata

Modena-Triestina 1-1

Sudtirol-Matelica 1-0 (8’ Voltan)

Fermana-Samb ore 15 Sky

Imolese-FeralpiSalò ore 15

Legnago Salus-Virtus Verona ore 15

Arezzo-Gubbio ore 17.30 Sky

Cesena-Perugia rinviata

Vis Pesaro-Ravenna ore 20.30

Fano-Carpi domani ore 15

Mantova-Padova ore 17.30

CLASSIFICA

Sudtirol 41

Perugia 40

Modena 40

Padova 38

Samb 36

FeralpiSalò 35

Cesena 35

Triestina 33

Virtus Verona 32

Mantova 32

Matelica 31

Carpi 27

Fermana 23

Gubbio 23

Legnago Salus 22

Vis Pesaro 21

Fano 17

Imolese 16

Ravenna 15

Arezzo 10

