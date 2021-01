Il Matelica si assicura Mbaye: tanta B alle spalle oltre all'esordio in A con il Chievo

MATELICA - Il Matelica si assicura a titolo definitivo le prestazioni del centrocampista di origini senegalesi Malick Mbaye. Classe 1995, abile nell’interdizione, Mbaye (1,85 m di altezza per 80 kg) proviene dal Novara. Alle spalle ha già un notevole curriculum fatto di tanta Serie B con le casacche di Latina, Carpi e Cremonese, impreziosito anche da una presenza in Serie A con la maglia del Chievo Verona, club con il quale ha effettuato il Settore Giovanile, conquistando anche uno scudetto.

«Arrivo in una società seria e ambiziosa – ha dichiarato il centrocampista dopo la firma – di cui tutti parlano bene e che sicuramente, per essere una neopromossa, sta facendo bene in campionato e si trova in una buona posizione di classifica. Questa può essere la piazza ideale per lavorare e fare bene. Spero di dare il mio contributo ai compagni per raggiungere gli obiettivi prefissati. Mi impegnerò per ripagare la fiducia che è stata riposta in me e per essere utile alla causa».

