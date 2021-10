Marina, Jesina e Vigor all'attacco. Kerjota al debutto e c'è il derby Sangiustese-Valdichienti

ANCONA Quinta giornata d’Eccellenza, in programma oggi alle 15.30, propone al Marina, unica a punteggio pieno, la sfida interna contro il Grottammare reduce da due sconfitte. A riposo l’Azzurra Colli, l’altra inseguitrice Jesina lancia l’assalto alla vetta ospitando l’Urbania. Vuole tornare al successo la Vigor Senigallia di scena sul terreno dell’Urbino, ancora a mani vuote di fronte al proprio pubblico. Inviolato da 343 minuti, il Fossombrone si prefigge di scalare altri gradini contro il Porto Sant’Elpidio. A Montegranaro si gioca l’atteso derby Sangiustese-Valdichienti, mentre l’Atletico Gallo brama di proseguire l’ascesa sul terreno del Fabriano Cerreto. E se Biagio Nazzaro-Atletico Ascoli mette invece di fronte squadre in cerca di un’identità, il Montefano ha acquistato l’attaccante classe 2001 Sabah Kerjota, la scorsa stagione con l’Anconitana, e vuole ripartire contro il Servigliano, inchiodato a zero punti in classifica.

Eccellenza 5ª giornata (ore 15.30)

Biagio Nazzaro-Atletico Ascoli

Fabriano Cerreto-Atletico Gallo

Fossombrone-Porto Sant’Elpidio

Jesina-Urbania

Urbino-Vigor Senigallia

Marina-Grottammare

Montefano-San Marco Servigliano

Sangiustese-Valdichienti

Riposa: Azzurra Colli

CLASSIFICA

Marina 12

Azzurra Colli 10

Jesina 10

Vigor Senigallia 8

Fossombrone 7

Atletico Gallo 5

Porto Sant’Elpidio 5

Atletico Ascoli 4

Sangiustese 4

Montefano 4

Fabriano Cerreto 3

Urbino 3

Urbania 3

Valdichienti 3

Biagio Nazzaro 2

Grottammare 2

Servigliano 0

