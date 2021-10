Il Marina insegue la sesta perla, Vigor Senigallia-Azzurra Colli vale già tanto: ecco la sesta giornata

ANCONA - Si gioca la sesta giornata del campionato di Eccellenza con la capolista Marina, in vetta a punteggio pieno e in campo a Porto Sant’Elpidio, dove inseguirà la sesta vittoria di fila. In Vigor Senigallia-Azzurra Colli si incrociano invece seconda e terza in classifica, mentre il Fossombrone ha la possibilità di scalare altre posizioni in casa del Servigliano, ancora ultimo a quota 0. Da Atletico Ascoli-Sangiustese e Atletico Gallo-Biagio Nazzaro può riemergere chi non è ancora partito al massimo, stessa chance offerta in Urbania-Fabriano Cerreto e Valdichienti-Montefano. Chiude il programma Grottammare-Urbino, che ad oggi sembra già uno spareggio salvezza.

Eccellenza 6ª giornata (ore 15.30)

Atletico Ascoli-Sangiustese

Atletico Gallo-Biagio Nazzaro

Grottammare-Urbino

Porto Sant’Elpidio-Marina

Servigliano-Fossombrone

Urbania-Fabriano Cerreto

Valdichienti-Montefano

Vigor Senigallia-Azzurra Colli

Riposa: Jesina

CLASSIFICA

Marina 15

Vigor 11

Azzurra Colli 10

Jesina 10

Fossombrone 10

Atletico Gallo 8

Montefano 7

Urbania 6

Biagio Nazzaro 5

Sangiustese 5

Porto Sant’Elpidio 5

Atletico Ascoli 4

Valdichienti 4

Fabriano Cerreto 3

Urbino 3

Grottammare 2

Servigliano 0

