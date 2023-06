Marco Baroni nuovo allenatore dell'Hellas Verona: pronto un biennale. Per ora rimane anche Bocchetti

VERONA - Il prossimo allenatore dell'Hellas Verona sarà Marco Baroni. La società scaligera ha sciolto i dubbi sulla panchina, adesso però resta da trovare l'intesa economica: le parti sono al lavoro sul contratto, ma per il tecnico é pronto un accordo biennale.

Tramonta così definitivamente l'ipotesi della doppia guida affidata a Salvatore Bocchetti e Marco Zaffaroni. Tuttavia, il primo al momento resta legato al club di Setti fino al 2027.

Nelle ultime due stagioni Baroni ha allenato il Lecce: prima ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022, poi ha raggiunto la salvezza nella massima serie nella stagione 2022-2023, ma con i salentini non ha trovato l'accordo per il prolungamento. Ora è pronto a riabbracciare Verona che lo aveva ospitato prima da giocatore e poi da vice allenatore nel 2003.