Marchionni ritrova il Montegiorgio: «Sono tornato per inseguire un'altra salvezza»

MONTEGIORGIO Dopo appena sei mesi di lontananza, si sono riunite le strade di Lorenzo Marchionni e del Montegiorgio. Il fantasista di Grottazzolina aveva vestito la maglia rossoblù nelle ultime due stagioni, poi in estate la scelta di accasarsi al Notaresco. L’avventura in Abruzzo è però terminata prima del previsto e sembrava che Marchionni dovesse trascorrere il resto della stagione al Tiferno Lerchi, Serie D girone E. In Umbria però è rimasto appena un paio di settimane, giusto il tempo di accordarsi con il Montegiorgio e tornare a casa. «Dopo aver lasciato Notaresco per scelte personali - racconta il trequartista - il mio primo obiettivo era quello di tornare a Montegiorgio e alla fine sono riuscito nel mio intento. Qui, nonostante alcuni dei compagni che avevo lasciato siano cambiati, ho ritrovato lo stesso ambiente di sempre, sano e pulito, elementi che fanno sempre la differenza».

Per Marchionni c’è quindi la possibilità di rimettersi in gioco e aiutare il Montegiorgio a uscire dalle sabbie mobili della zona playout. Per rivedere gli scatti fulminei e le giocate imprevedibili del classe ‘94, bisognerà però aspettare la ripresa del campionato. «Allenarsi tutti i giorni sapendo di non poter giocare la domenica è davvero dura. Una situazione che ci è capitato di vivere anche la scorsa stagione e che speriamo possa tornare presto alla normalità per il bene di tutti - afferma Marchionni - Nonostante questo, continuiamo a lavorare duro per farci trovare pronti alla ripresa. L’obiettivo della squadra rimane quello di raggiungere la salvezza. Un traguardo che, se continueremo a lavorare sodo e a sacrificarci, penso possa essere tranquillamente alla nostra portata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA