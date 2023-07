Clamorosa rimonta contro la Avanesyan: Elisabetta Cocciaretto conquista la semifinale al Wta di Losanna. Domani l'incontro

LOSANNA - Elisabetta Cocciaretto centra la semifinale (domani, sabato 29 luglio, ore 12 italiane) al Wta di Losanna e pensa in grande. Anche a vincere il torneo ed ad avvicinarsi alle prime 30 del mondo. La 22 tennista di Fermo ha battuto nei quarti di finale, con il punteggio di 7-5 6-3, in 1 ora e 35’ la russa Elina Avanesyan, n.68 del ranking ed ottava favorita del seeding. Una vittoria rocambolesca in un match iniziato malissimo in cui Elisabetta è stata autrice di una clamorosa rimonta visto che è stata capace, dopo essere stata sotto per 0-5, di vincere il primo set per 7 a 5. Non è stata una bella partita sul piano tecnico ma la tennista marchigiana, anche se con qualche problema fisico, ha vinto sfoggiando la consueta determinazione e di testa.

Elisabetta Cocciaretto in semifinale al Wta di Losanna

«E’ stato un match davvero duro - ha commentato, raggiante, alla fine -.

Lei è una giocatrice forte, ci conosciamo molto bene, siamo amiche dai tempi dei tornei junior -. Come ho fatto a recuperare da 0-5? Mi sono imposta di fare il mio gioco e di non pensare a punteggio o risultato. Mi piace vincere questo tipo di partite. Sono molto contenta dei tifosi italiani che sono qui a sostenermi e devo dire che adoro questo torneo e la Svizzera, qui c'è una bellissima atmosfera».

Il match fra la numero uno d’Italia e la 20enne di Pyatigorsk ha avuto, come ricordato, due volti diversi. Le maratone vincenti dei due turni precedenti (contro l’elvetica Naef, in cui ha salvato un match point, e l’argentina Riera) si sono fatte sentire nei muscoli della marchigiana, scesa in campo Elisabetta scende in campo con la spalla sinistra abbondantemente incerottata. All’inizio non brilla e sembra spenta, poi reagisce e innesca la marcia giusta vincendo 7 games di fila e contenendo poi l’avversaria nel finale. Molto brava, paziente ed intelligente Elisabetta che ora in semifinale affronterà l’ungherese Anna Bondar. Con i punti finora conquistati è virtualmente numero 35 del mondo, suo best ranking. E non è ancora finita.