Subbuteo, nelle Marche il campionato italiano: diramato il programma completo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Dopo il campionato a squadre di Calcio da Tavolo, che ha visto l’affermazione delle Fiamme Azzurre Roma, gli atleti della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) tornano in quel di San Benedetto del Tronto (AP), presso il Palasport “Bernardo Speca”, per il campionato a squadre (Serie A, Serie B e Serie C) per la disciplina del Subbuteo Tradizionale. L’evento è patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto e dalla Regione Marche e viene organizzato dalla FISCT in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI).

La storia

Disputati per la prima volta nella stagione 2016, i Campionati Italiani a squadre di Subbuteo Tradizionale sono stati fortemente voluti ed organizzati dalla FISCT con l’intento di dare una dimensione ai tanti appassionati, in Italia, di quello che viene considerato come il gioco tradizionale di questo sport, derivante dai circuiti che prendono spunto dai materiali del Subbuteo originali (cioè quelli utilizzati fino alla proprietà inglese della Waddington Games LTD Company, cioè fino al 1996). Il primo campionato venne giocato in quel di Livorno, che ospitò anche l’edizione successiva, e venne vinto dall’ACS Perugia. Nel 2018 la competizione venne giocata a Roma, per poi approdare, nel 2019, a San Benedetto del Tronto. L’albo d’oro vede, attualmente, la doppia affermazione del Perugia, ed uno scudetto a testa per i Black and Blue Pisa e per i Bologna Tigers, attuali campioni uscenti.

Ai Campionati Italiani a squadre di Subbuteo Tradizionale 2022 parteciperanno complessivamente 43 club provenienti da tutta Italia e suddivisi in una Serie A ed una Serie B da 12 squadre ciascuna ed una Serie C composta da due gironi con, rispettivamente, 10 e 9 compagini partecipanti. Di questi 43 club iscritti al circuito FISCT del Subbuteo Tradizionale, ben 16 praticano esclusivamente questa disciplina, a conferma di quanto sia stato importante, per la crescita ulteriore della Federazione, l’apertura e l’organizzazione dei tornei (a squadre ed individuali) dedicati unicamente a questa attività.