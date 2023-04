Macchiati, Levantesi e Casali: la firma delle Marche nell'oro storico della Ginnastica artistica

ANTALYA - Storico successo per la Nazionale italiana di ginnastica artistica maschile ai campionati Europei di Antalya. La squadra azzurra, guidata dal tecnico Giusepe Cocciaro, già quarta ai mondiali di Liverpol dello scorso anno, si è aggiudicata la medaglia d’oro del concorso generale maschile a squadre con il totale di 249.526 punti, precedendo i padroni di casa della Turchia con 248.262 e la Gran Bretagna con 246.961.

I protagonisti

Un successo che parla in gran parte marchigiano visto che ben 3 tre dei cinque componenti del gruppo sono della nostra regione ed un sesto, il fermano Carlo Macchini, ha chiuso al primo posto nelle qualificazioni individuali alla sbarra ed ora andrà a sua volta alla caccia dell’oro. Mario Macchiati della società Fermo 85, l’elpidiense Matteo Levantesi della Virtus Pasqualetti Macerata e Lorenzo Casali della Ginnastica Giovanile Ancona (il più piccolo del gruppo con i suoi 20 anni), i protagonisti di questa splendida performance assieme a Yumin Abbadini (Pro Carate) ed al capitano Marco Lodadio (Aeronautica Militare) che hanno disputato una gara lineare, senza errori e con punte di livello assoluto. Sono saliti di un gradino dopo la piazza d’onore continentale a Monaco e quella ai Giochi del Mediterraneo di Orano, sempre nel 2022. A livello individuale Abbadini (81.098) e Casali (80.998) si sono qualificati per la finale all around di oggi, rispettivamente con il nono e l’undicesimo posto in qualifica. Nei giorni prossimi, oltre a Carlo Macchini alla sbarra gareggeranno Yumin Abbadini al cavallo con maniglie, dove è entrato con il sesto punteggio, Marco Lodadio agli anelli con il settimo punteggio e Matteo Levantesi, terzo alle parallele. «Dedichiamo questo successo storico ai nostri compagni rimasti a casa – hanno dichiarato in coro –. In modo particolare a Nicola Bartolini che per un infortunio dell’ultimo secondo non è potuto partire». «Non potevamo dirlo ma sapevamo di essere forti e di poter vincere l’oro – ammette il dt Giuseppe Cocciaro – C’eravamo andati vicini altre volte. I ragazzi sono stati straordinari. Puntiamo ai Mondiali di Anversa per strappare il biglietto di squadra alle Olimpiadi che manca dal 2012».

Gli applausi di Calcinaro

«Dalla Turchia una stupenda notizia: l’atleta fermano Mario Macchiati medaglia d’oro agli europei di ginnastica artistica nel concorso a squadre. Bravissimo Mario» il commento di Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo.