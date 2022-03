Boxe, una serata da ricordare: due marchigiani si laureano campioni d'Italia

OSIMO - Magica doppietta per una giornata da ricordare. Al Palabaldinelli di Osimo circa mille persone hanno assistito al match clou della serata organizzato dalla Buccioni Boxing Team di Roma coadiuvata dalla locale Boxing Club Castelfidardo.

Il match è stato vinto ai punti al termine delle dieci riprese dal pugile locale Charly Metonyekpon che si è imposto sul campione romagnolo Arblin Kaba.

E’ stato un match equilibrato che ha visto combattere i pugili con un ritmo molto sostenuto per tutte e dieci le riprese. Indubbiamente Charly Metonyekpon che è partito molto bene ha prevalso per gran parte dell’incontro per iniziativa e determinazione su Arblin Kaba che invano ha cercato di recuperare nella seconda parte del match.

Verdetto unanime di tutti e tre i giudici presenti, compreso quello romagnolo. Un successo che ha esaltato il pubblico presente e che ha ripagato i sacrifici dei tecnici Andrea Gabbanelli e Daniele Marra da sempre preparatori ed allenatori di Charly.

Un secondo successo per il pugilato marchigiano è arrivato in contemporanea alla vittoria di Metonyekpon: il peso piuma Mattia Occhinero ha vinto sul ring di Ferrara al terzo round per ko sul beniamino di casa Mattia Musacchi. Entusiasti il team dell’atleta anconetano composto dai maestri Marco Cappellini e Carlo Censori.

