Marche senza mezze misure: Lube perfetta, Lardini e Vuelle ancora a zero

ANCONA - Le Marche non conoscono mezze misure. O tutto bene, anzi molto bene o tutto male e anche piuttosto male. In copertina a proseguire un andamento strepitoso nella stagione 2018-2019 una Lube Civitanova che nelle prime tre partite del campionato ha lasciato solo le briciole agli avversari: 9 set vinti, neanche uno perso e primo posto in solitaria in classifica.

La Lube va avanti a suon di 3-0. Anche Milano deve arrendersi

Molto bene la Lube, male invece la Lardini nel campionato di serie A di volley femminile. E' sufficiente invertire i numeri ed ecco il trend di Filottrano in questo primo scorcio di stagione anche se maturato contro avversarie di spessore. Tre partite, neanche un set vinto, ultimo posto in classifica, inevitabile.

Ma peggio ha fatto al Carpegna Prosciutto Pesaro nel massimo campionato di basket con la squadra di coach Perego che ha inanellato cinque sconfitte in altrettante partite con scarti in più di una occasione anche piuttosto ampi. Strada in salita ma la Pesaro della palla a spicchi c'è abituata. E' sempre andata bene ma rischiare ogni anno è un azzardo clamoroso.

