Marche, oro in quantità: ai Criteria di Riccione trionfano i giovani delfini di casa nostra

ANCONA Quattro titoli italiani e 17 podi delle Marche ai Criteria, i campionati italiani di nuoto juniores in vasca da 25 metri. Gli atleti hanno fatto sventolare altissima la bandiera regionale allo stadio del nuoto di Riccione nei giorni scorsi, dove si sono svolti, prima con la sessione femminile e poi con quella maschile, i campionati italiani. In tutto 4 campioni italiani (per nove titoli) e 17 podi: i nove titoli tricolori sono andati a Lucia Principi (Nandi Ars Loreto) e a Caterina Caporaletti (Canottieri Tevere Remo) che ne hanno vinti due ciascuna, i tre di Alessandro Ragaini (Sport Village) e a Matteo Busilacchi, anche lui con due. Le medaglie nelle Marche se le sono suddivise le due società più la Vis Sauro Team, anche con gli altri podi, sempre di Lucia Principi e Alessandro Ragaini, ma anche di Filippo Mazzieri (Nandi Ars Loreto) e Giovanni Filippini (Vis Sauro).



Le ragazze

Sono state 18 le partecipanti delle Marche del nuoto al femminile: Giada Del Medico, Gaia Giuliodoro, Martina Magnaterra, Serena Marconi, Federica Petrini, Lucia Principi e Ludmila Santini (Nandi Ars Loreto), Matilde Girelli, Martina Sacchini e Maria Vittoria Salvi (Vis Sauro Nuoto Team), Izabel Ciucciomei, Caterina Lanza e Giada Tarterini (Vela Nuoto Ancona), Federica Iotcu, Matilde Ricci e Sofia Traini (Delphinia Team Piceno), Syria Medoro (Pool Nuoto Sambenedettese), e poi tesserata fuori regione Caterina Caporaletti (Canottieri Tevere Remo). Sei i podi al femminile, con quattro titoli italiani: quelli di Lucia Principi (Nandi Ars Loreto) oro 100 rana juniores 2007 (1'07"60), oro 200 rana (2'24"58) e poi bronzo nei 200 misti (2'16"19); e quelli di Caterina Caporaletti (C.Tevere Remo) oro nei 100 rana ragazze 2009 (1'09"93), oro nei 200 rana (2'31"61) e bronzo nei 200 misti (2'20"31). Sono stati 20 i partecipanti delle Marche del nuoto al maschile: Lorenzo Coli, Diego Galeazzi, Valerio Lombardo, Morris Malatesta e Alessandro Ragaini (Sport Village), Eugenio Albini, Giovanni Filippini, Diego Molinari, Leonardo Posanzini e Cesare Venturini (Vis Sauro Nuoto Team), Matteo Busilacchi, Filippo Mazzieri, Matteo Nasoni e Leonardo Ugolini (Nandi Ars Loreto), Emanuele Costanza e Stefano Traini, (Pool Nuoto Sambenedettese), Davide Iachini e Riccardo Santini (Delphinia Team Piceno), Giacomo Cantarini (Blugallery), Lorenzo Stopponi (NS Marche). Undici i podi al maschile con cinque titoli italiani: oro nei 200 stile libero juniores 2006 per Alessandro Ragaini (Sport Village) che stabilisce anche il record italiano di categoria con 1'45"42, oro anche nei 200 farfalla con 1'57"53, e oro nei 400 stile libero con 3'43"19 e poi argento negli 800 stile libero (7'49"83), argento nei 1500 (15'06"07) e bronzo nei 100 stile libero con 49"06.

I podi

Argento per Filippo Mazzieri (Nandi Ars Loreto) nei 200 dorso juniores 2006 (1'58"36), oro per Matteo Busilacchi (Nandi Ars) nei 200 dorso ragazzi 2008 (2'02"40), oro negli 800 stile libero con record della manifestazione (8'13"26) e bronzo nei 100 dorso (57"68), bronzo per Giovanni Filippini (Vis Sauro Nuoto Team) nei 1500 juniores 2006 subito dietro a Ragaini, con il tempo di 15'27"24.