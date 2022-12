Serie C in campo per l'ultima del girone d'andata: spicca il derby marchigiano Ancona-Recanatese

ANCONA- Ultima sfida del girone d'andata per la Lega Pro ma non ultima del 2022 visto che il 23 dicembre la terza serie tornerà in campo prima di entrare nella sosta natalizia. Oggi pomeriggio - 17 dicembre - scenderanno in campo alle 14.30 Carrarese-Vis Pesaro, Cesena-Alessandria, Fiorenzuola-San Donato Tavarnelle, Gubbio-Pontedera, Imolese-Reggiana ed Entella-Siena. Alle 17.30, invece, fari puntati sul derby marchigiano Ancona-Recanatese contemporaneamente a Aquila Montevarchi-Rimini, Fermana-Torres e Olbia-Lucchese.

Ancona-Recanatese (17.30): la prima volta tra i professionisti

ANCONA- Prima volta tra i professionisti per le due squadre. Tra i precedenti tra Ancona e Recanatese spicca quello del 12 aprile 2014. In un Del Conero gonfio di passione pronto a festeggiare il ritorno tra i professionisti dopo la risalita dall'Eccellenza le squadre non andarono oltre il pareggio (1-1 con reti del leopardiano Galli su rigore e del biancorosso Pizzi nella ripresa) con la promozione che saltò incredibilmente nell'amarezza generale. Quasi per uno scherzo beffardo del destino, la formazione dell'allora tecnico Giovanni Cornacchini al termine di un torneo condotto in carrozza ottenne la promozione il giorno seguente in virtù dei pareggi di Termoli e Matelica. Esistono anche altri intrecci tra i protagonisti in campo. Emanuele Pesaresi, anconetano doc, è il vice di mister Giovanni Pagliari (che non lasciò un bel ricordo nella Dorica nella sciagurata stagione 2016-17) sulla panchina della Recanatese. Recanatese in cui milita Alessandro Sbaffo, a lungo seguito dall'Anconitana nell'estate del 2020.

La Vis Pesaro nella tana della Carrarese (14.30)

PESARO- «Ai ragazzi in settimana ho detto che devono imparare a soffrire tutti assieme. A Carrara sarà dura, perché affrontiamo una squadra d'alta classifica, però dobbiamo andare con fiducia. D'altronde dobbiamo provare a fare punti con chiunque». Così Oscar Brevi, tecnico della Vis che oggi, alle 14.30, sarà di scena allo stadio dei Marmi-4 Olimpionici Azzurri contro la Carrarese. Una gara che sarebbe stata difficilissima già da sola. A maggior ragione senza Bakayoko e Aucelli, rimasti a Pesaro rispettivamente per squalifica e per un male di stagione, che vanno ad aggiungersi ai lungodegenti Provazza e Astrologo.

Fermana-Torres, due destini che si uniscono (17.30)

FERMO- Chiamatelo ballo delle ripescate. Fermana e Torres, Torres e Fermana. Ad agosto hanno esultato insieme grazie alle disgrazie di Teramo e Campobasso volando in C, ed oggi pomeriggio si ritrovano di fronte per uno scontro diretto per la salvezza alla fine di un girone d’andata positivo per entrambe. Sì, perché se il campionato fosse finito ieri, tutte e due avrebbero raggiunto l’obiettivo. Peccato, però, che la stagione dura fino a primavera e i punti, pure questa volta, pesano tantissimo.