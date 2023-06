Marani in tackle: «La Serie C non produce debiti e chiederò di rivedere i criteri di ammissioni». Presentato il nuovo pallone

ANCONA «La Serie C ha i suoi problemi, sarebbe sbagliato negarlo, ma abbiamo un ventesimo dell'indebitamento della Serie A. Chi produce il debito al calcio italiano non è la C». Parole arrivate direttamente da Matteo Marani, il presidente della Lega Pro, a margine della presentazione del pallone #Artemio il pallone della stagione 2023-2024 targato Erreà. «Abbiamo un sistema di garanzie anche bancario molto rigoroso - ha aggiunto il numero 1 - C'è rigore sotto tanti aspetti, le criticità sono minime, a dimostrazione che la categoria, nonostante il bistrattamento fatto da fuori, è molto migliorata, non è il male del calcio».

Regole da cambiare

Toccando svariati temi, Matteo Marani, il giornalista bolognese che a febbraio scorso ha avuto la meglio di Marcel Vulpis, vice del presidente uscente Francesco Ghirelli, si è soffermato anche su riammissioni e ripescaggi: «Abbiamo avuto una mancata iscrizione, quella del Pordenone, e avremo quindi una riammissione, di una delle retrocesse, in caso di rigetto di domanda si andrà con il ripescaggio, che prevede un criterio fissato: ad aver diritto per prima sarà una Under 23, poi una della D e infine una delle retrocesse dalla C, l'anno prossimo sarà invece invertito tra D e C.

A ogni modo credo che le seconde squadre siano una risorsa importante. Il Lecco? Allargo il discorso al criterio dei ripescaggi, che va rivisto: qualora i lombardi non si iscrivessero verrà ripescata una formazione retrocessa dalla B, cosa che non accade per la C. Infatti, se una formazione di D viene promossa ma non si iscrive, è sostituita da un'altra di D. Al prossimo Consiglio Federale chiederò come Lega Pro di rivedere questa normativa Noif».

Il pallone

Si chiama #Artemio il pallone della stagione 2023-2024. Artemio in onore dell'illustre Artemio Franchi, colui che nel 1959 fondò la Serie C, allora conosciuta come Lega Nazionale semiprofessionisti, di cui divenne presidente. Un pallone targato ancora Erreà Sport. Artemio è composto da 14 pannelli, di cui sei a forma romboidale che richiamano il celebre marchio di Erreà. «Questa struttura distintiva - si legge nella nota di presentazione - non solo conferisce un aspetto accattivante, ma migliora anche le prestazioni sul campo. La struttura termosaldata dei pannelli è composta da un nucleo multi-strato che include uno strato di schiuma poliuretanica a bassa densità di 4 millimetri e quattro strati di tele di poliestere. La superficie esterna testurizzata Hexa 1.2 garantisce una sensibilità elevatissima e una risposta esplosiva al tocco del piede dei calciatori».

L'iniziativa

Marani domani sarà ad Ancona per la fase finale dell'Integration League, il progetto che Lega Pro promuove con il supporto di Unhcr e Project School e il cofinanziamento dell'Unione Europea, all'interno del quale si svolge il torneo misto che coinvolge cittadini locali insieme a rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e temporanea. Marani alle ore 11.30 parteciperà alla conferenza stampa nella sala polivalente Figc Marche in via Schiavoni durante la quale sono previsti anche gli interventi di Roberta Nocelli Amministratore delegato U.S. Ancona, Daniele Silvetti sindaco di Ancona, Antonio Dell'Atti managing director Project School, Alice Fraccari e Giovanni Marchi referenti Lega Pro, Valentina Ranaldi rappresentante Unhcr. Saranno inoltre presenti i componenti delle squadre, che interverranno per raccontare quest'esperienza sportiva come veicolo per avviare percorsi di inclusione sociale. Le partite finali si svolgono oggi e domani allo stadio Del Conero. Al torneo hanno preso parte i team di: Ancona, Cesena, Virtus Francavilla, Monopoli A, Monopoli B, Potenza, Reggiana A, Reggiana B. Dopo la fase di allenamenti è iniziata la competizione, che giunge ora alle fasi finali con le partite che inizieranno oggi alle ore 16.30. Il torneo si chiuderà domani con la premiazione prevista alle ore 21.30.