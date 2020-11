Maradona deve essere operato al cervello: ha un ematoma subdurale. El Pibe de Oro trasferito d'urgenza a Buenos Aires

Maradona sarà operato d'urgenza per un edema al cervello. Argentina in ansia. Il suo giocatore simbolo, l'atleta più amato, il calciatore che le ha regalato da solo il campionato del mondo del 1986 sta per andare sotto i ferri. La notizia, che arriva dopo il ricovero del campione argentino avvenuto ieri sera, è stata resa nota dal quotidiano argentino El Grafico. Una Tac ha evidenziato un ematoma subdurale; ora Maradona è in viaggio per Buenos Aires dove sarà operato. El Pibe de Oro dovrebbe essere operata alla clinica Fleni di Buenos Aires dal suo medico personale, Leopoldo Luque

