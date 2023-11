Manoni, l'avventura alla Pistoiese dura appena dieci giorni: esonerato il tecnico marchigiano

PISTOIA Manolo Manoni non è più l'allenatore della Pistoiese (Serie D). E' durta dieci giorni l'avventura del tecnico jesino sulla panchina arancione dopo la chiamata per sostituire Gigi Consonni. Manoni era stato fortemente voluto dall'ex ds Gianni Rosati anche lui non più nell'organigramma societario da qualche giorno.

Lo jesino Manolo Manoni è il nuovo allenatore della Pistoiese (Serie D): sostituisce l'esonerato Consonni

Forse fatale all'ex allenatore, tra le altre, di Castelfidardo e Sambenedettese la sconfitta nel turno infrasettimanale di ieri contro l'Imolese (2-0).