Manoni da record a Castelfidardo, esonerato due volte in pochi mesi

CASTELFIDARDO - Singolare situazione al Castelfidardo, squadra in lizza per la salvezza nel girone F della Serie D, l'allenatore Manolo Manoni è stato infatti esonerato all'indomani della partita persa a Pineto, con uno stringato comunicato della società, che lo ringrazia per il lavoro svolto. Nulla di srtrano fin qui, se non fosse che Manoni era già stato esonerato nel febbraio scorso dopo che aveva guidato la squadra con alterne fortune nei primi mesi di campionato. Al suo posto il presidente Baleani aveva ingaggiato Benedetto Mangiapane, che però resistette solo per 5 partite (una vittoria, un pareggio e tre sconfitte), prima di essere a sua volta esonerato, lasciando di nuovo il posto al richiamato Manoni, ora di nuovo allontanato dall'ondivaga società biancoverde, che non ha annunciato il nome del successore.

