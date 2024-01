Mancini va negli spogliatoi prima della fine dei calci di rigore (poi persi) e si scusa: «Pensavo fosse finita». Il presidente arabo: «Atteggiamento inaccettabile»

L'Arabia non è l'Italia e andarsene prima può essere un problema. L'Arabia non è l'Italia. Non solo economicamente. E si sapeva. Per questo ora c'è chi dice che il ct Roberto Mancini rischi addirittura il (super remunerato) posto di lavoro. Difficile, certo. Sbagliato, probabile. Esagerato, sicuramente (per noi europei). Il motivo? L'aver lasciato la panchina, per dirigersi negli spogliatoi, prima della fine del calci di rigore (poi persi) della partita di Coppa d'Asia tra la "sua" Arabia Saudita e la Corea del Sud, valevole gli ottavi di finale della competizione di fronte a un foltissimo pubblico amico. Un atteggiamento che in Italia, dove da anni si è abituati a vedere di tutto (tra allenatori che si picchiano con i propri calciatori, gesti delle manette e risse verbali con gli arbitri), probabilmente, sarebbe stato derubricato in stizza polemica. Questo, alla luce del pareggio dei coreani che era arrivato al decimo minuto di recupero e dopo che arbitro e Var non avevano fatto ripetere agli arabi il terzo rigore su cui il portiere della Corea sarebbe partito oltre la linea di porta. L'uscita anzitempo del Mancio, però, in Arabia è stata comunque vissuta come una sorta di affronto o mancanza di rispetto probabilmente più pesante della stessa sconfitta.

Corea fatale

La fatal Corea sul campo, insomma, ora potrebbe riverberarsi anche sulla panchina del testimonial delle Marche? «Chiedo scusa, non volevo mancare di rispetto a nessuno, pensavo che fosse finita» ha spiegato poi il Mancio cercando di ridimensionare la gaffe o leggerezza che dir si voglia.

Il presidente della federazione saudita, però, non ha gradito il comportamento del tecnico di Jesi e non le ha mandate a dire: «L'uscita anticipata dal campo di Mancini è stata inaccettabile» ha sottolineato Yasser Al Meshal. Cosa succederà ora? Diciamo che il contratto dorato del Mancio è un morbidissimo airbag di sicurezza ma per gli arabi, si sa, i soldi non sono mai stati un problema.