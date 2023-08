Roberto Mancini ct dell'Arabia Saudita: domani la presentazione a Riad. E il suo il contratto sale a 70 milioni

Roberto Mancini domani mattina vola a Ryad. Ha firmato per la Federazione calcio dell'Arabia Saudita e nel pomeriggio di domani, alle 17 italiane, sarà presentato nella Capitale dall presidente federale Yasser Al Misehal in un hotel di lusso - che sarà anche la sua residenza iniziale - come nuovo ct della Nazionale, due settimane dopo aver lasciato la squadra azzurra. Venerdì ha trovato l'accordo, dopo un incontro avuto nel centro di Roma, a pochi passi da Piazza del Popolo, ma la certezza è arrivata sabato dopo un’altra riunione, in cui si è parlato anche del suo staff: la maggior parte dei suoi collaboratori storici lo seguirà in questa nuova avventura.

Il contratto

La durata dell'accordo, inizialmente di 50 milioni (più bonus) per due anni e mezzo è stata portata a 70 milioni netti per tre anni e mezzo, che con i bonus diventeranno tra 80 e i 90, per arrivare a coprire anche la Coppa d'Asia che sarà ospitata proprio in Arabia a inizio 2027.

I bonus sono legati agli obiettivi della sua nuova nazionale. Primo traguardo la Coppa d’Asia, in programma nel gennaio del 2024 con tre partite già definite (Oman, Kirghizistan e Thailandia), poi a marzo per l'Arabia cominceranno le qualificazioni mondiali (Giordania e Tagikistan le prime avversarie) che dovrebbero portare, secondo le intenzioni, la nazionale del regno saudita all'appuntamento in Usa, Canada e Messico nell'estate del 2026. Bonus sono previsti anche per la scalata di qualche posizione nel ranking Fifa, in cui l'Arabia è attualmente oltre la cinquantesima posizione. Per Mancini il debutto sarà l’8 e il 12 settembre a Newcastle, in amichevole contro Costa Rica e Corea del Sud.