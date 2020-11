Maistrello e Gemello contro Clemente: nel girone A c'è un po' di Fermana in vetta

FERMO Che duello nel girone A della Serie C. Si stanno contendendo la vetta ben tre ex Fermana, di cui due emigrati al Nord proprio l’ultimo giorno di mercato lo scorso 5 ottobre. Si tratta dell’attaccante Tommy Maistrello (al Renate per Grbac) e del terzino destro Gianluca Clemente (alla Pro Vercelli per Grossi). Il biondo ex Vicenza, infatti, è primo in classifica con il suo Renate (22 punti in 11 gare), il cui portiere a proposito di vecchi canarini è Luca Gemello. Il fanese Clemente, invece, segue a ruota al secondo posto con la Pro Vercelli (20 punti ma con 2 gare da recuperare, e quindi potenzialmente capolista in prospettiva). Clemente domenica sera ha finalmente debuttato da titolare con la Pro che ha vinto 2-1 in casa del Como: nel 3-4-3 Cleme ha agito da esterno a tutta fascia e ha fatto la sua parte nello scacchiere di Modesto. Nel pomeriggio, invece, a Novara il Renate di Gemello e Maistrello aveva trionfato in rimonta a Novara. Il portiere quest’anno sta mettendo in luce tutte le sue qualità, mentre l’attaccante è divenuto in poche settimane un titolare e da qualche giornata è sempre schierato dal 1’ da Aimo Diana.

