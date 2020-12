Magnini scende sotto i 50” sui 100 ai tricolori: «Bello essere ancora qui a competere»

PESARO - Filippo Magnini scende sotto i 50” sui 100 stile libero, disputando una buona prova ai Campionati italiani di Milano, la sua prima gara importante al ritorno in vasca dopo tre anni di stop. Filo si è piazzato al nono posto, disputando una seconda vasca all’insegna della sua fama, nuotando in 49”94. Nella stessa prova il sambenedettese Stefano Di Cola, tesserato per la Marina Militare, si è piazzato al settimo posto, in 49”80, prendendosi il lusso di precedere il più famoso corregionale. Soddisfatto Magnini subito dopo la gara: «Confesso di essere un po’ emozionato per questo ritorno dopo tre anni di inattività - ha detto ai microfoni Rai di Elisabetta Caporale - ma è stato bello essere ancora qui a competere con questi giovani, che sono davvero veloci. Il mio obbiettivo, alla seconda uscita, era quello di scendere sotto i 50 secondi e ci sono riuscito. Ho iniziato a scalare le classifiche e cercherò di migliorarmi, senza grosse pressioni. Ringrazio il mio staff e in futuro cercherò di mettermi a disposizione della squadra e portare il mio contributo di esperienza». Alla domanda sulla battaglia legale degli ultimi anni, risponde così: «Alla fine l’ho vinta e sono uscito pulito ma ho vissuto tre anni difficilissimi, anche se i più belli sul piano personale perché ho conosciuto Giorgia ed è arrivata la piccola Mia. Non ho mollato, anche se i vertici sportivi, tranne la Fin, si sono allontanati. Ora sono più sereno e tranquillo e sempre con la coscienza a posto».



