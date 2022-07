La Maceratese ha scelto: in panchina il grande ritorno di Guido Di Fabio

MACERATA Guido Di Fabio è il nuovo allenatore della Maceratese. Come ampiamente preventivato sarà il tecnico abruzzese ad iniziare la nuova avventura nel campionato di Eccellenza. L’annuncio è stato dato attraverso i canali ufficiali della Rata dove poi è veicolato anche un videomessaggio del mister ai tifosi: «Sono orgoglioso e onorato di essere tornato a Macerata. Sono sicuro che insieme, come abbiamo già fatto, porteremo in alto questi colori. Un abbraccio grande a tutti e forza Rata!» sono le sue prime parole. Un tecnico che non ha bisogno di presentazioni da queste parti dove ritorna a distanza di otto anni dopo esserci stato per tre stagioni dal 2011 al 2014 ottenendo subito la vittoria del campionato di Eccellenza quando ancora si chiamava Fulgor Maceratese, ottenendo due quarti posti in D e la vittoria dei playoff del girone F nell’primo anno di quarta serie, mentre nel secondo pur con alla fine un buon piazzamento dovette subire l’esonero dopo aver perduto il derby a Civitanova ma fu richiamato a marzo al posto di Massimiliano Favo.