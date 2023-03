Balducci Macerata piegata dal Pinerolo, una sconfitta che vale la retrocessione

VILLAFRANCA PIEMONTE - Fine della corsa per la Balducci Macerata. La sconfitta per 3-2 al “Pala Bus Company” contro Pinerolo sancisce la retrocessione della formazione di coach Paniconi: le arancionere si illudono salendo sullo 0-2, per poi subire la rimonta locale al termine di un' infuocata maratona. La certezza della retrocessione arriva poi in serata dopo la gara di Perugia contro Vallefoglia.

LA CRONACA

Macerata approccia male al match e scivola sull’8-4 sotto i colpi di Zago, ma riesce a risalire la china con Chaussee che propizia il break che vale il sorpasso. La Balducci resta con la testa avanti e acquisisce fiducia scappando sul +2 negli scambi finali. Pinerolo, però, non molla e forza la contesa ai vantaggi: le arancionere mantengono la calma e sul 24-26 portano a casa il primo parziale. Macerata inizia a crederci e parte forte anche nel secondo set, riuscendo ad arginare il servizio delle padrone di casa: Malik e Aelbrecht guidano la cavalcata che mette Pinerolo spalle al muro. La Balducci vola via e sale agevolmente sul 2-0 (19-25).

Le ragazze di Paniconi annusano l’impresa, ma proprio sul più bello arriva il blackout che le riporta alla realtà. Pinerolo viene trascinata da Zago e da un inafferrabile Ungureanu, con quest’ultima che travolge la difesa maceratese: la Wash4green ribalta l’inerzia e accorcia le distanze sul 25-15. La paura inizia a palesarsi tra le ragazze di Macerata, con il quarto set che si tramuta in un lungo botta e risposta. La Balducci prova il tutto per tutto restando in scia fino al 21-20, ma lo strappo finale di Ungureanu porta Pinerolo ad impattare sul 2-2 (25-22). Macerata prova con orgoglio a lottare fino alla fine anche nel tie break, ma l’inerzia e l’entusiasmo delle avversarie sanciscono la fatale sconfitta sul 15-12. La retrocessione è realtà, l’annata della Balducci si conclude nel peggiore dei modi.

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-2

WASH4GREEN PINEROLO: Grajber 14, Miao, Carletti, Gueli (L), Renieri NE, Bussoli, Moro (L), Prandi 1, Zago 19, Bortoli, Jones NE, Gray 11, Akrari 16, Ungureanu 23. All. Marchiaro

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Cosi 11, Fiori (L), Abbott n.e., Napodano (L), Chaussee 18, Ricci, Quarchioni NE, Okenwa NE, Molinaro, Fiesoli 5, Malik 14, Poli NE, Aelbrecht 15, Dijkema 2. All. Paniconi

Arbitri: Simbari (MI), Rossi (IM)

Parziali: 24-26 (29’), 19-25 (25’), 25-15 (21’), 25-22 (27’), 15-12 (23’)

Note: Pinerolo 11 battute sbagliate, 8 ace, 9 muri vincenti, 40% in attacco, 59% in ricezione (18% perfette). Macerata 8 battute sbagliate, 1 ace, 12 muri, 36% in attacco, 47% in ricezione, 14% perfette).