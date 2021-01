Luna Rossa vince ancora (4-0) e vola in finale di Prada Cup

Finale per Luna Rossa Prada Pirelli. Alle 4.39 di sabato 30 gennaio lo scafo italiano portato da Checco Bruni, Jimmy Spithill e Pietro Sibello ha tagliato in testa per la quarta volta consecutiva la linea di arrivo vincendo con autorevolezza le semifinali della Prada Cup contro American Magic. 4-0 lo score finale.

Sarà lo scafo col guidone del Circolo Vela Sicilia ad affrontare INEOS Team UK di Sir Ben Ainslie nella finale della Prada Cup in programma al meglio di 13 prove a partire dal prossimo 13 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA