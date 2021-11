Luciana Mosconi Ancona, il blitz di Roma vale la vetta, almeno per una notte

ROMA - La Luciana Mosconi Ancona si è impiosta a Roma, per 68-64, sul campo della Luiss, nell'anticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie B di basket. La squadra anconetana ha condotto l'incontro anche con margini importanti, fino all'ultimo quarto, quando i romani hanno dato vita ad una minacciosa rimonta, arrivando praticamente ad avere in mano la palla del pareggio. Molto freddi però i dorici di coach Coen nel finale a conservare due punti di vantaggio, arrotondati a quattro proprio sul filo della sirena. Cacace, Centanni e Quarisa in migliori della Mosconi. in classifica la Luciana Mosconi, unica a giocare in anticipo, ha raggiunto le due squadre in vetta e almeno fino a oman i pomeriggio potrà godersi l'aria rarefatta del primoo posto in classifica.

