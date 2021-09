Lucarelli: «Voglio grandi soddisfazioni con la Lube». Arrivati anche De Cecco e Gabi Garcia

CIVITANOVA Prima piena giornata civitanovese per il campione brasiliano Ricardo Lucarelli, che senza aver avuto nemmeno il tempo di smaltire fuso orario e fatiche del viaggio è stato catapultato in palestra. Stessa sorte è toccata a Luciano De Cecco e Gabi Garcia, ultimi arrivati in riva all’Adriatico. Ieri coach Blengini ha riservato alla truppa biancorossa una doppia seduta: atletica al mattina e tecnica al pomeriggio. A Lucarelli sono bastati pochi particolari per poter apprezzare la sua nuova location dopo Trento: il sole e il mare. Cos’altro desiderare per sconfiggere la famosa saudade?

«Sono molto felice di iniziare a lavorare con la squadra – ha dichiarato Lucarelli ai margini della seduta in palestra - Avverto un po’ la stanchezza sulle gambe dopo i primi test atletici, ma è stato bello trovare il sole a Civitanova Marche. Mi auguro che questo clima rimanga almeno per altri due mesi. Ho trascorso una bella estate: finalmente ho alzato al cielo la Volley Nations League alla quinta finale, poi ho trionfato al Sudamericano, ma è mancata la ciliegina del podio olimpico. Ho la testa giusta per iniziare a lavorare qui – ha detto lo schiacciatore brasiliano - Voglio rendermi utile e spero di levarmi grandi soddisfazioni anche con la Lube. Il tecnico Blengini ha detto che in questi giorni sarà importante il mio recupero fisico e sarò inserito senza pressioni. Da parte mia entusiasmo e grinta non mancheranno mai. Sono reduce da una prima annata istruttiva in Superlega. Amo giocare a pallavolo, darò sempre il massimo in tutti i fondamentali e cercherò di migliorarmi».

