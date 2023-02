Non solo Luca Nardi: Pesaro scopre i talenti della scuola Tennis Life (e applaude l'unico circolo delle Marche con due squadre in A)

PESARO - Da ‘Mini-player a Top-player’ è lo slogan che racconta il grande lavoro della scuola ‘Tennis Life’ che opera all’interno del Circolo Tennis Baratoff da cui è uscita una stella come Luca Nardi, oggi nel circuito Atp. Alle sue spalle già spingono altri talenti che hanno a disposizione uno staff completo per poter crescere globalmente come atleti. Francesco Sani, allenatore personale di Nardi, illustra l’attività: «Abbiamo circa 120- 130 ragazzi che lavorano con noi da ottobre a giugno. Si parte dai più piccoli, che hanno 4 anni fino ai ragazzi di 20, per questo il motto della nostra scuola è ‘Da mini- player a top-player’: uno slogan che fa riferimento all’età, ma anche al livello di gioco. I bambini fanno attività promozionale e ludica, i più grandi si spingono fino al professionismo. Come Luca Nardi, che è l’espressione di punta del circolo, un atleta di livello internazionale cresciuto alla Baratoff, partito anche lui dal mini-tennis. Uno stimolo per tutti gli altri ragazzi che, sulle orme di Luca, stanno intraprendendo questo cammino”. Al fianco di Francesco Sani opera Luca Pavoni, sono i due tecnici nazionali che supervisionano il lavoro di tutti: “Lo staff è molto completo e da cinque anni garantisce il riconoscimento di una Top-School, il più alto livello di scuole tennis in Italia che certifica la qualità degli insegnanti e delle strutture. Abbiamo due istruttori di secondo grado e tre di primo grado che operano costantemente nella scuola che comprende anche tre preparatori fisici, due preparatori mentali e un educatore alimentare. Uno staff che risponde quotidianamente alle esigenze degli allievi: dalle problematiche di concentrazione e attenzione, a quelle fisiche, tecniche e tattiche».

Due squadre in A

Unico circolo nelle Marche ad avere due squadre di serie A, maschile e femminile, con un florido vivaio alle spalle: “Garantiamo tutta l’attività ai nostri atleti, da quando sono under 10 fino ad arrivare alla serie A. L’anno scorso siamo stati campioni regionali con l’under 12 femminile, il passaggio successivo è la squadra di serie C che consente di fare esperienza a livello di team per poi arrivare a poter competere per le due squadre di serie A, dove i vivai sono parte fondamentale della buona riuscita di ogni campionato”.

I talenti

E dal vivaio spuntano altri talenti come il 16enne Diego Sabattini, che partecipa ad attività nazionali ed internazionali e Arianna Ovarelli, classe 2010, fra le migliori 12 ragazze d’Italia della sua età. Mentre tre ragazzi sono stati convocati dalla rappresentativa regionale per la Coppa Belardinelli: Lorenzo Cordella (2011), Martina Ruggeri (2012) e Maria Bostrenghi (2011). «Sono orgoglioso di avere all’interno del Circolo una scuola di così alto lignaggio – dice il presidente Ronni Murrone -, non è da tutti allestire una struttura così complessa con un simile entourage di figure professionali. E’ un piacere ed un onore collaborare, perché tutti ne traggano vantaggi».

Lo staff

Tecnici nazionali Luca Pavoni – Francesco Sani Istruttori di 2° grado Attilio Costa – Alessandro Cambrini Istruttori di 1° grado Giovanni Bottai – Giacomo Giunta – Emilia Zampolini Preparatori fisici Matteo Baldini – Giacomo Terenzi – Mattia Crescentini Preparatori mentali Fabio Geminiani – Andrea Cordella Educatore alimentare Daniele Magrini Per info: www.tennislifepesaro.it