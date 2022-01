Finalmente buone notizie per la Lube: tutti guariti (tranne uno) i positivi al Covid

CIVITANOVA - Era davvero ora che dopo tanti strali della malasorte la Cucine Lube Civitanova cominciasse a ricevere qualche buona notizia, peraltro ormai attesa. Sono infatti tutti negativi i giocatori e i membri del gruppo squadre che nei giorni scorsi erano risultati positivi al Covid. Il solo Kovar è ancora in attesa della sospirata guarigione. Anche Juantorena e Lucarelli, assenti dagli allenamenti non per colpa del virus, ma a causa dei rispettivi acciacchi, stanno molto meglio e hanno cominciato ad allenarsi più intensamente. Ora però coach Blengini ha solo pochi giorni di tempo per preparare la prossima sfida di Champiions League di mercoledì 12 in Polonia, i giorni di stop a cui più o meno tutta la squadra è dovuta sottostare non potranno non farsi sentire.

