La Lube aspetta il verdetto del tampone per Leal e De Cecco

CIVITANOVA - Tutto il gruppo squadra della Lube è stato di nuovo e per l'ennesima volta, sottoposto a tampone per escudere la presenza di giocatori contagiati dal Covid. L'attesa è soprattutto per Leal e De Cecco, che potrebbero essersi negativizzati e potrebbero così scendere in campo domenica pomeriggio in Gara-1 di semifinale scudetto, all'Eurosuole Forum contro l'Itas Trentino volley, guidata dal fanese Angelo Lorenzetti. Proprio la squadra trentina mercoledì è stata capace di vincere due set a Perugia (perdendo poi l'ininfluente tie break) e di qualificarsi così per la finalissima di Champios League, che si disputerà il primo maggio a Verona tra due squadre non pronosticate alla vigilia, ovverosia Trento e i polacchi dello Zaksa Kedzierzyn.

Per quanto riguarda la Lube, una volta avuto il verdetto dei tamponi, coach Blengini dovrà decidere, in caso di recupero dei due assenti, infatti De Cecco e Leal non si allenano con il gruppo ormai da due settimane, mentre viceversa Falaschi e Kovar si sono ben comportati nei quarti di finale contro Modena. Il coach civitanovese dunque, anche se dovesse riavere a disposizione i due assenti, potrebbe optare per un loro reinserimento parziale o graduale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA