Lube strepitosa a Milano, squadra in crescita e tre punti d'oro

MILANO - Primo vero acuto stagionale della Lube Civitanova, che dopo un avvio di campionato con qualche affanno, sta cominciando a fare la voce grossa. A fare le spese della voglia di vincere dei campioni d'Italia è stata la quotata Allianz Milano, squadra considerata in grado di dare fastidio a chiunque. La Lube si è imposta con un eloquente 3-0 al termine di tre set comunque combattutissimi, terminati 28-26, 28-26, 25-23. Chiave di volta del successo dei marchigiani, il recupero di Juantorena e Kovar, che ha permesso anche quello del palleggiatore De Cecco, che in mancanza dei due schiacciatori italiani non avrebbe potuto giocare, per la regola degli stranieri.

