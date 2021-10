Lube, tornano gli abbonamenti, che vanno da 200 a 800 euro

CIVITANOVA La Lube Cucine, sia pure in extremis, ha lanciato la campagna abbonamenti, che partirà lunedì 4 ottobre. Attenzione perché ci sono diverse scadenze da rispettare. Da lunedì 4 ottobre alle 16 a mercoledì 6 ottobre alle 19 tutti i possessori della Noi Siamo Lube Card avranno diritto di prelazione esclusiva sugli abbonamenti! Da giovedì 7 ottobre 2021 alle 16 a sabato 9 ottobre 2021 alle 13 avranno diritto di prelazione gli abbonati della stagione 2019/20. Naturalmente le tessere saranno sottoscrivibili presso il botteghino dell’Eurosuole Forum dal lunedì al venerdì 16-19, sabato 10-13, domenica chiuso.

Questi i prezzi GLI ABBONAMENTI: VIP (settore B): centralissimo dietro alle panchine. Parcheggio con ingresso riservato. 800 euro prezzo unico; PREMIUM (settori B): centralissimo dietro alle panchine. 600 Euro Intero e 480 Euro Ridotto; GOLD (settori A – C): laterali dietro alle panchine. 400 Euro Intero e 320 Euro Ridotto; TRIBUNA (settori G – H – I) dietro al primo arbitro: 350 Euro Intero e 280 Euro Ridotto; GRADINATA: le varie gradinate 250 Euro Intero e 200 Euro Ridotto; GRADINATA LNC (settore E riservato a “Lube nel Cuore”) nella parte centrale del lato corto del campo in zona ingresso: 200 Euro Intero e 160 Euro Ridotto *PREZZO RIDOTTO: riservato a Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

