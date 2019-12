Al Mondiale la Lube contro lo Zenit si gioca il primo posto

BETIM - In Brasile stasera alle 22 terza partita per la Lube al Campionato Mondiale per club. I ragazzi di De Giorgi, vittoriosi per 3-0 nelle prime due uscite con Al Rayyan e Sada Cruzeiro, affrontano i russi dello Zenit Kazan. La squadra civitanovese, che guida la classifica, in caso di vittoria o di sconfitta per 3-2 contro lo>zenit, conquisterà il primo posto nella prima fase e sarà così accoppiata ai qatarioti dell'Al Rayyan nella semifinale di sabatto, aspettando dunque che Zenit e Sad Cruzeriro si scontrino tra loro nell'altra semifinale.



Vale la pena di riocoprdare che a questo torneo partecipano solo 4 squadre e la prima fase serve soltanto per comporre gli accoppiamenti delle semifinali. Dunque anche l'Al Rayyan che verosimilmente perderà tutte e tre le partite per 3-0, accederà alle semifinali.



La partita della Lube sarà teletrasmessa su Sky, canale 204, sabato le semifinali si giocheranno alle ore 16 e alle 20, domenica le finali alle 13.30 e alle 16, quando in Brasile sarà mattina. La strana formula e gli orari per ora hanno tenuto lontano il grande pubblico, si spera che le cose cambino per la fase finale.





