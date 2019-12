La Lube passeggia all'esordio del Mondiale in Brasile, bastano tre set per battere l'Al Rayyan (​25-16/25-18/25-13)

LEGGI ANCHE:

LA PARTITA

primo set

secondo set

terzo set

Ultimo aggiornamento: 23:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Per la terza volta nella sua storia, la Lube va a caccia del Mondiale per club, l’unico trofeo che manca nella sua ricca bacheca. Dopo le sconfitte subite in finale due anni fa contro il Kazan e lo scorso anno con Trento, entrambe in Polonia, la Lube è in Brasile, a Betim, vicino Belo Horizonte, Stato del Minas Gerais, e stasera alle 22 italiane debutterà contro i qatariori dell’Al Rayyan.L’altra sfida è tra i brasiliani e padroni di casa del Sada Cruzeiro e i russi dello Zenit Kazan. Si gioca al Ginasio Poliesportivo Divino Ferreira Braga, impianto capace di contenere fino a seimila spettatori.Tutto facile per la Lube Civitanova che vince il primo set senza patemi d'animo. Leal chiude i conti in un primo set senza storia. Grande primo set di Bieniek. I campioni d'Italia chiuduno il primo set 25-16.La Lube domina e vince anche il secondo set, chiuso 25-18. Gli avversari qatarioti mostrano qualcosa di più del primo set ma Civitanova è tecnicamente di un'altra dimensione per essere solo impensierita dal sestetto del Qatar.La Lube si aggiudica anche il terzo set (25-13). Non c'è storia, per la squadra marchigiana campione d'Italia è poco più di un allenamento anche l'ultimo set con l'Al Rayyan.