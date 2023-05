Lube Volley, sconfitta sul campo ma vincente (sempre) fuori: incasso con Trento devoluto alle Caritas di Macerata, Fermo ed Emilia Romagna

TREIA - Lube Volley – Itas Trentino, sconfitti sul campo ma da applausi, sempre e comunque, per il grande cuore dimostrato. Cucine Lube Civitanova dopo essere scesa in campo a Civitanova Marche giovedì 4 maggio per la gara 2 della Finale Scudetto contro l’Itas Trentino ha deciso di impegnarsi anche sul fronte della solidarietà.

Devoluto l'incasso

L’incasso della partita di 35 mila euro verrà devoluto dal GRUPPO LUBE a sostegno della Caritas di Macerata, Fermo e delle Caritas delle province colpite dal disastro ambientale in Emilia Romagna, come segno di vicinanza e di aiuto concreto nei confronti della popolazione.

Altri aiuti da Falconara

Aiuti che si sommano ad altri partiti dalle Marche (Falconara, Castelferretti e Palombina) e arrivati a Cesena Fiera: 15 bancali di beni di prima necessità donati da singoli cittadini, da commercianti e aziende. I volontari del gruppo comunale di protezione civile, a bordo di due mezzi, sono partiti alle 9 del mattino da piazza Sant'Antonio, dove è stato allestito il centro di raccolta promosso da Comune e Caritas.