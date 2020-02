La Lube trionfa in Coppa Italia, con Perugia tante emozioni e serve il tie break

CASALECCHIO DI RENO - La Lube ha vinto la Coppa Italia di volley battendo per 3-2 la sir safety Perugia, in una partita emozionate durata addirittura 2 ore e 40 minuti. La partita è stata emozionante, la Lube ha perso il primo set per 25-21 ma poi ha vinto i successivi due per 25-23 e 25-23 e in questi frangenti l'incontro è stato sempre equilibratissimo e quasi mai una squadra ha avuto un vantaggio significativo sull'altra. Memorabile il quarto set, anch'esso sempre in equilibrio finchè la Lube non va sul 24-22. Sembra fatta per i civitanovesi, che però vengono rimontati, si va ai vantaggi con la Lube che ha a disposizione numerosi match ball ma Perugia ribatte colpo su colpo e va a vincere il set per 36-34. Nel tie break la Lube parte meglio (3-1) e poi allunga progressivamente per vincere 15-10 stavolta senza grandi patemi. festa grande per gli oltre mille tifosi civitanovesi arrivati fino in Emilia per celebrare il secondo trofeo stagionale dopo il Mondiale per club vinto in dicembre





