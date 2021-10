Lube subito a tutto gas, travolge Padova nell'anticipo di campionato

PADOVA - Una partita senza storia quella dell'esordio della Lube in Superlega. Davanti alle telecamere di Raisport i campioni d'Italia in carica hanno battuto per 3-0 i veneti della Kioene destando un'ottima impressione nonoistante le assenze di Zaytsev, Yant e Jeroncic. i veneti hanno realizzato rispettivamente 21, 20 e 19 punti, a testimonianza di un incontro mai in discussione. Nella Lube brillante esordio in casacca biancorossa per Ricardo Lucarelli e Gabi Garcia quest'ultimo alla prima partita in assoluto in Europa. quello della Lube era l'unico anticipo della prima giornata, le altre partite di disputeranno domenica, fatta eccezione per Trneto-Verona, in calendario martedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA