Anche De Cecco negativizzato, Lube al completo domenica contro Trento

CIVITANOVA - Dopo Yoandy Leal anche Luciano De Cecco, palleggiatore della Lube, ha sconfitto la positività al Covid 19 e torna a disposizione di coach Blengini in vista della prima sfida di semifinale scudetto, domenica alle 18 all'eurosuole forum contro l'Itas Trento. Per entrambi i giocatori ci sarà da verificare ora lo stato di forma e la tenuta fisica tenendo presente che sono stati a lungo senza allenamenti, ma intanto la bella notizia. Itanto la società ha risposto a degli accenni di polemica che c’erano stati sul ritorno di Leal, con un comunicato stampa a firma di uno dei medici sociali della Cucine Lube, il dottor Mariano Avio, che ha puntualizzato come si è arrivati alla guarigione del campione, dopo che qualcuno aveva parlato di un recupero lampo.

