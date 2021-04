La Lube è pronta per l'assalto al sesto scudetto. A Civitanova c'è gara-4

CIVITANOVA - Tutto pronto a Civitanova dove, ancora una volta a porte chiuse, sabato alle ore 18 andrà in scena gara-4 di finale scudetto del campionato di Volley, con la Lube che ha il match ball per conquistare il suo sesto titolo tricolore. I marchigiani di coach Blengini, subentatro in febbraio all'esonerato De Giorgi hanno vinto la terza partita, ma più ancora del risultato positivo, è stato il modo in cui questo risultato è stato ottenuto, a far pensare che i biancorossi hanno una grande occasione per chiudere i conti con la grande rivale in arrivo dall'Umbria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA