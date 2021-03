Lube, i contagiati restano due, domenica con Modena si giocherà

CIVITANOVA - Notizie relativamente buone, o comunque non bruttissime, dal quartier generale della Lube. restano infatti due e non di più i giocatori positivi al Covid 19 in vista della triplice sfida dei quarti di finale dei playoff scudetto con la Leo Shoes Modena. Il gioro di tamponi di verifica non ha evidenziato nuove positività e i due giocatori, messi in isolamento, possono aspettare con calma la negativizzazione, non avendo sintomi di una certa gravità, la squadra può così riprendere gli allenamenti in vista della sfida di domenica all'Eurosuole Forum. In ossequio alla legge sulla privacy la società non ha comunicato i nomi dei contagiati, ma ovviamente in città impazzano le voci, che ovviamente non riportiamo. La Lube ha comunque un organico estremamente ampio e di qualità, costruito apposta per far fronte a una serie di imprevisti, anche se sarebbe stato molto meglio che questi imprevisti non fosseo arrivati proprio nel momentodei playoff.

